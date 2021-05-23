Госдеп США не видит, готов ли Иран вернуться к ядерной сделке
17:05 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США на опосредованных переговорах с Ираном в Вене пока не увидели, готов ли Тегеран вернуться к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Эй-би-си.
"Опосредованные переговоры в Вене прояснили, что каждая из сторон должна сделать для того, чтобы вернуться к выполнению соглашения, - сказал он. - Мы знаем, какие санкции надо снять, поскольку они несовместимы со сделкой. Но еще важнее, что Иран знает, что нужно сделать ему".
"Чего мы еще не видели - так это готов ли и хочет ли Иран сделать то, что должен. У нас пока еще нет ответа на этот вопрос", - добавил Блинкен.
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