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Ядерный статус Северной Кореи США не примет - Блинкен

17:20 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты проводят активный обзор политики в отношении КНДР, не принимают и не должны принимать ядерный статус Пхеньяна. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Эй-би- си, вышедшем в эфир в воскресенье.

"Мы не принимаем и не должны [принимать ядерный статус КНДР], но давайте быть честными: это трудная проблема, - сказал он. - Предыдущие американские администрации, республиканские и демократические, пытались решить проблему, но никто не достиг успеха. [Ядерная] программа стала более опасной и получила большее развитие. Мы видели различные подходы, включая принцип "ничего не делать за ничего" или пытаться "делать все за все", ничего из этого не работает".

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