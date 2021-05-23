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ХАМАС журналистами прикрывал свою главную лабораторию - СМИ

18:21 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание с офисами СМИ в Газе, где располагалось, в частности, отделение международного агентства Ассошиэйтед Пресс, было законной военной целью, потому что там находилась ведущая лаборатория ХАМАС по блокировке систем наведения израильских ракет. Об этом заявил в воскресенье старший советник премьер-министра Израиля Марк Регев в интервью телеканалу "Фокс ньюс".

"В этом здании, о котором говорил сенатор [Роберт] Мененедес, находился ведущий исследовательский центр ХАМАС, который пытался создать средства борьбы с системами наведения наших ракет, - сказал он, комментируя данную операцию. - Если бы им это удалось, мы не только не смогли бы сбивать ракеты, которые запускает ХАМАС, чтобы убивать наших людей, но и не были бы так по-хирургически точны в ударах по военной машине ХАМАС.

"Так что совершенно определенно это была законная военная цель. То, что ХАМАС использовал журналистов в качестве щита, не должно удивлять никого", - добавил Регев.

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