Австрия требует международное расследование посадки самолета Ryanair в Минске
18:30 23.05.2021
МИД Австрии призвал провести независимое международное расследование инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Как заявили в воскресенье в австрийском внешнеполитическом ведомстве, активист Роман Протасевич, находившийся на борту лайнера и задержанный белорусскими силовиками, должен быть освобожден.
"Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича", - говорится в заявлении австрийского МИД в "Твиттере".
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