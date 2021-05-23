Австрия требует международное расследование посадки самолета Ryanair в Минске

18:30

МИД Австрии призвал провести независимое международное расследование инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Как заявили в воскресенье в австрийском внешнеполитическом ведомстве, активист Роман Протасевич, находившийся на борту лайнера и задержанный белорусскими силовиками, должен быть освобожден.

"Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича", - говорится в заявлении австрийского МИД в "Твиттере".