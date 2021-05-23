Берлину интересно, как внутренний рейс ЕС оказался в аэропорту Минска
18:45 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Берлин требует от Минска немедленного прояснения ситуации вокруг рейса Ryanair и предполагаемого задержания журналиста Романа Протасевича.
Об этом написал в воскресенье в "Твиттере" статс- секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер.
"Нам необходимо немедленное объяснение от правительства Белоруссии касательно перенаправления рейса Ryanair внутри ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста", - написал политик.
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