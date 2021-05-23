0
0
58
НОВОСТИ

Берлину интересно, как внутренний рейс ЕС оказался в аэропорту Минска

18:45 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин требует от Минска немедленного прояснения ситуации вокруг рейса Ryanair и предполагаемого задержания журналиста Романа Протасевича.

Об этом написал в воскресенье в "Твиттере" статс- секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер.

"Нам необходимо немедленное объяснение от правительства Белоруссии касательно перенаправления рейса Ryanair внутри ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста", - написал политик.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 23.05.2021
Премьер Польши считает посадку самолета Ryanair в Минске "актом государственного терроризма"
0
57
18:50 23.05.2021
МИД Литвы: Белорусский режим представляет угрозу для международной гражданской авиации
0
75
18:30 23.05.2021
Австрия требует международное расследование посадки самолета Ryanair в Минске
0
140
18:21 23.05.2021
ХАМАС журналистами прикрывал свою главную лабораторию - СМИ
0
126
17:20 23.05.2021
Ядерный статус Северной Кореи США не примет - Блинкен
0
183
17:05 23.05.2021
Госдеп США не видит, готов ли Иран вернуться к ядерной сделке
0
201
15:53 23.05.2021
Лукашенко посадил в Минске иностранный самолет с объявленным в розыск Протасевичем на борту - СМИ
0
388
14:40 23.05.2021
Работы по укладке "Северного потока 2" в водах ФРГ продолжаются
0
379
14:30 23.05.2021
Песков рассказал, в каком ключе может обсуждаться с Украиной крымский вопрос
0
423
13:03 23.05.2021
"Спутник V" может получить европейский сертификат в июне - МИД Мальты
0
427

Возврат к списку