Берлину интересно, как внутренний рейс ЕС оказался в аэропорту Минска

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин требует от Минска немедленного прояснения ситуации вокруг рейса Ryanair и предполагаемого задержания журналиста Романа Протасевича.

Об этом написал в воскресенье в "Твиттере" статс- секретарь в МИД ФРГ Мигель Бергер.

"Нам необходимо немедленное объяснение от правительства Белоруссии касательно перенаправления рейса Ryanair внутри ЕС в Минск и предполагаемого задержания журналиста", - написал политик.