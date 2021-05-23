МИД Литвы: Белорусский режим представляет угрозу для международной гражданской авиации

18:50 Источник: Интерфакс

В МИД Литвы вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Литве.

"От него потребовали незамедлительно освободить всех пассажиров самолета и экипаж", - говорится в сообщении МИД Литвы, распространенном в воскресенье.

Речь идет о самолете, который был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

Литовский президент Гитанас Науседа потребовал освободить Протасевича и призвал международное сообщество принять меры. "Я требую, чтобы белорусский режим незамедлительно освободил задержанного и позволил ему, а также всем остальным пассажирам самолета продолжить полет в Вильнюс. Я обращаюсь к союзникам по НАТО и Евросоюзу с призывом незамедлительно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации", - написал в Науседа в фейсбуке.