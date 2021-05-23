Премьер Польши считает посадку самолета Ryanair в Минске "актом государственного терроризма"

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку предстоящего в понедельник саммита ЕС и рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair ("Райанэйр"). Об этом заявил в воскресенье в "Твиттере" глава польского правительства.

"Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета - это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным", - написал он.