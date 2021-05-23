Пилоты Ryanair посадили самолет в Минске по инструкции белорусских диспетчеров
19:40 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Авиакомпания Ryanair получила указание посадить в Минске самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, от белорусских диспетчеров. Об этом корр. ТАСС сообщили в воскресенье ирландской авиакомпании.
"Экипаж рейса Ryanair, следовавший из Афин и Вильнюс сегодня (23 мая - прим. ТАСС), был предупрежден диспетчерской службой Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции перенаправить борт в ближайший аэропорт - Минск", - информировали в Ryanair, уточнив, что после осуществленной белорусскими властями проверки на борту "не было обнаружено ничего подозрительного".
"Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам", - отметили в авиаперевозчике. "Местные власти дали разрешение на вылет самолета, который должен покинуть Минск после 19:00 по местному времени (совпадает с мск)", - добавили в авиакомпании.
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