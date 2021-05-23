Польша предлагает запретить полеты белорусских авиакомпаний
20:09 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша считает необходимым включить в список новых санкций ЕС против Белоруссии из-за ситуации с самолетом Ryanair запрет полетов белорусских авиалиний. Об этом сообщил в воскресенье Польскому агентству печати премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Белоруссии и запрета полетов для белорусских авиакомпаний. Последствия также должны нести лица, непосредственно ответственные за террористические действия", - утверждал премьер.
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