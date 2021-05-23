Лайнер Ryanair покинул аэропорт Минска и отправился в Вильнюс
21:14 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет авиакомпании самолет Ryanair, экстренно севший в воскресенье в национальном аэропорту Минска, вылетел из белорусской столицы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
"Boeing 737-800 Ryanair вылетел из национального аэропорта "Минск" в Вильнюс", - отмечается в сообщении в телеграм-канале.
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