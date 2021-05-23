Литва возбудила уголовное дело по факту захвата лайнера Ryanair
22:50 23.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы Литвы в связи с инцидентом с посаженным в Минске пассажирским самолетом компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины - Вильнюс, возбудили уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Об этом в воскресенье сообщил журналистам заместитель генерального комиссара полиции Арунас Арлаускас после того, как поздно вечером борт приземлился в Вильнюсе.
"Возбуждено уголовное дело. Уже сегодня будут опрошены члены экипажа и некоторые свидетели из числа пассажиров", - сказал он.
Представитель полиции обрисовал первичную информацию. "Похоже, что в самолете возник конфликт, что было заявлено о взрывном устройстве. Это стало одной из причин приземления в Минске", - отметил Арлаускас.
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