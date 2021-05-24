Матвиенко призвала привлечь женщин к проработке мер поддержки семей в Кузбассе

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Властям Кемеровской области необходимо подключать женщин к проработке дополнительных мер поддержки семей, чтобы улучшить демографическую ситуацию в регионе. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала в понедельник во время встречи с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым в ходе рабочей поездки в Кемерово.

"Демографическая ситуация в Кузбассе непростая. Необходимо советоваться, в том числе с женщинами, какие дополнительные меры нужны на региональном уровне с тем, чтобы улучшать демографическую ситуацию", - отметила она.

Матвиенко уточнила, что женщины на сегодня составляют большинство населения Кузбасса, работают в разных сферах, в том числе в промышленности, занимают руководящие должности, занимаются бизнесом. "Это мощный и надежный ресурс. Умело им распоряжайтесь и верно направляйте его", - сказала спикер Совета Федерации.

По данным Росстата, в 2019 году Кемеровская область стала одним из регионов, где была зарегистрирована наибольшая убыль населения (16,5 тыс. человек). В число лидеров антирейтинга также вошли Саратовская, Омская, Волгоградская области и Алтайский край.