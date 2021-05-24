Президент Киргизии Жапаров отправился с рабочим визитом в Россию
07:30 24.05.2021 Источник: Интерфакс
Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Россию с рабочим визитом, сообщает в понедельник его пресс-служба.
"Президент Киргизии Садыр Жапаров с рабочим визитом вылетел в Сочи", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, Жапаров проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы дальнейшего расширения сотрудничества Киргизии и России.
"Особое внимание будет уделено взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС, а также вопросам углубления евразийской экономической интеграции. В ходе встречи также планируется обсудить принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Киргизию российских вакцин", - отметили в пресс-службе.
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