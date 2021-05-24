Общеобразовательные организации ДНР впервые прошли государственную аккредитацию в России
07:38 24.05.2021
Донецкая гимназия и макеевский лицей первыми из общеобразовательных учреждений ДНР прошли российскую государственную аккредитацию. Об этом 21 мая сообщил министр образования и науки Республики Михаил Кушаков на совещании в Донецке.
«Мы продолжаем интеграционный процесс в Российскую Федерацию, и на прошлой неделе две школы получили подтверждение успешного прохождения российской государственной аккредитации. Поздравляю с этим радостным событием», – приводит слова Кушакова пресс-служба ведомства.
Уточняется, что соответствие российским образовательным стандартам подтвердили гимназия информационных технологий №61 города Донецка и лицей №2 «Престиж» города Макеевки. На совещании директора данных учебных заведений поделились с присутствующими коллегами опытом получения аккредитации. ДАН
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