Общеобразовательные организации ДНР впервые прошли государственную аккредитацию в России

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Донецкая гимназия и макеевский лицей первыми из общеобразовательных учреждений ДНР прошли российскую государственную аккредитацию. Об этом 21 мая сообщил министр образования и науки Республики Михаил Кушаков на совещании в Донецке.

«Мы продолжаем интеграционный процесс в Российскую Федерацию, и на прошлой неделе две школы получили подтверждение успешного прохождения российской государственной аккредитации. Поздравляю с этим радостным событием», – приводит слова Кушакова пресс-служба ведомства.

Уточняется, что соответствие российским образовательным стандартам подтвердили гимназия информационных технологий №61 города Донецка и лицей №2 «Престиж» города Макеевки. На совещании директора данных учебных заведений поделились с присутствующими коллегами опытом получения аккредитации. ДАН