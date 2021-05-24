0
0
146
НОВОСТИ

Общеобразовательные организации ДНР впервые прошли государственную аккредитацию в России

07:38 24.05.2021

Донецкая гимназия и макеевский лицей первыми из общеобразовательных учреждений ДНР прошли российскую государственную аккредитацию. Об этом 21 мая сообщил министр образования и науки Республики Михаил Кушаков на совещании в Донецке.

«Мы продолжаем интеграционный процесс в Российскую Федерацию, и на прошлой неделе две школы получили подтверждение успешного прохождения российской государственной аккредитации. Поздравляю с этим радостным событием», – приводит слова Кушакова пресс-служба ведомства.

Уточняется, что соответствие российским образовательным стандартам подтвердили гимназия информационных технологий №61 города Донецка и лицей №2 «Престиж» города Макеевки. На совещании директора данных учебных заведений поделились с присутствующими коллегами опытом получения аккредитации.  ДАН

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:00 24.05.2021
Лидеры ЕС обсудят ситуацию с принудительной посадкой самолета в Минске
0
0
08:55 24.05.2021
The Guardian: иранский завод, на котором произошел взрыв, производил беспилотники
0
16
08:43 24.05.2021
С 1 июня в Израиле будут отменены все карантинные ограничения
0
48
08:37 24.05.2021
Правительство хочет ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам
0
62
08:27 24.05.2021
В Великом Новгороде съезд муниципальных депутатов завершил свою работу в онлайн-режиме
0
80
08:16 24.05.2021
"Лиза Алерт": В России ежегодно пропадает более 30 тысяч детей
0
100
08:07 24.05.2021
Комитет сената США и законодатели ряда стран призвали запретить полеты над Белоруссией
0
116
07:50 24.05.2021
Глава Минюста РФ поддержал инициативу ФСИН о замещении трудовых мигрантов заключенными
0
151
07:30 24.05.2021
Президент Киргизии Жапаров отправился с рабочим визитом в Россию
0
138
07:20 24.05.2021
Почти 90% школьников в России позитивно относятся к предпринимательству - опрос
0
173

Возврат к списку