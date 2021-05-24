0
0
76
НОВОСТИ

В Великом Новгороде съезд муниципальных депутатов завершил свою работу в онлайн-режиме

08:27 24.05.2021 Источник: Эхо Москвы

В Великом Новгороде съезд муниципальных депутатов завершил свою работу в онлайн-режиме. Муниципальный депутат Останкинского района Москвы, делегат съезда Сергей Цукасов рассказал «Эху Москвы», что удалось решить вопросы, которые были в повестке.

По указу губернатора в Великом Новгороде разрешается проводить мероприятия до 30 человек. Из-за этого организаторам Земского съезда пришлось менять формат проведения мероприятия.

Читайте также:

Разгон Земского съезда как прогноз хода думской кампании


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

08:43 24.05.2021
С 1 июня в Израиле будут отменены все карантинные ограничения
0
39
08:37 24.05.2021
Правительство хочет ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам
0
54
08:16 24.05.2021
"Лиза Алерт": В России ежегодно пропадает более 30 тысяч детей
0
93
08:07 24.05.2021
Комитет сената США и законодатели ряда стран призвали запретить полеты над Белоруссией
0
111
07:50 24.05.2021
Глава Минюста РФ поддержал инициативу ФСИН о замещении трудовых мигрантов заключенными
0
144
07:38 24.05.2021
Общеобразовательные организации ДНР впервые прошли государственную аккредитацию в России
0
138
07:30 24.05.2021
Президент Киргизии Жапаров отправился с рабочим визитом в Россию
0
134
07:20 24.05.2021
Почти 90% школьников в России позитивно относятся к предпринимательству - опрос
0
167
07:10 24.05.2021
Матвиенко призвала привлечь женщин к проработке мер поддержки семей в Кузбассе
0
159
07:00 24.05.2021
В крупнейшем вузе Камчатки увеличат число бюджетных мест по туризму - Чернышенко
0
196

Возврат к списку