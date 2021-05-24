08:27 Источник: Эхо Москвы

В Великом Новгороде съезд муниципальных депутатов завершил свою работу в онлайн-режиме. Муниципальный депутат Останкинского района Москвы, делегат съезда Сергей Цукасов рассказал «Эху Москвы», что удалось решить вопросы, которые были в повестке.

По указу губернатора в Великом Новгороде разрешается проводить мероприятия до 30 человек. Из-за этого организаторам Земского съезда пришлось менять формат проведения мероприятия.

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