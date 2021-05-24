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НОВОСТИ

Правительство хочет ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам

08:37 24.05.2021 Источник: Lenta.ru

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на концепцию кабмина по регулированию деятельности цифровых платформ.

По информации издания, допускать иностранных игроков на отечественный рынок «предполагается при условии присутствия в них российских поставщиков товаров и услуг». При этом российским экосистемам, наоборот, хотят дать различные послабления, включая налоговое стимулирование. Речи о запрете доступа иностранным цифровым платформам/экосистемам к российскому рынку не идет, лишь о создании взаимовыгодных условий, не допускающих дискриминации отечественных компаний.

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