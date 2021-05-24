Лидеры ЕС обсудят ситуацию с принудительной посадкой самолета в Минске
09:00 24.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Лидеры Евросоюза обсудят сегодня ситуацию с принудительной посадкой самолета в Минске. Встреча пройдет в Брюсселе в очном формате.
Оставить случившееся без последствий нельзя, заявил глава Евросовета. Баренд Лейтс также добавил, что требует немедленного освобождения задержанного экс-главреда белорусского интернет-издания NEXTA Романа Протасевича. Кроме того, на встрече Евросовета поднимется вопрос о введении санкций против Белоруссии.
Ситуацию осудили и лидеры ряда стран. Так, комитет Сената США по международным отношениям совместно с Чехией, Латвией, Германией, Литвой, Польшей и Великобританией призвали Международную организацию гражданской авиации немедленно провести расследование нарушения свободного транзита между государствами. До тех пор, пока это не будет сделано, необходимо закрыть небо над Белоруссией, и в том числе отменить полеты в саму страну, говорится в заявлении. Отмечу, что организация уже заявила о готовности провести советующее расследование.
Самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич, ранее экстренно сел в Минске. Сразу после посадки журналист был задержан.
Для того, чтобы развернуть гражданский самолет власти Белоруссии подняли в воздух военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24. Интернет-издание NEXTA в Минске признано экстремистским. Эхо Москвы
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