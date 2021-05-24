Трое ученых Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года - WSJ
09:05 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. С таким утверждением выступила в воскресенье газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.
Как пишет издание, его журналистам удалось ознакомиться с неопубликованным докладом разведывательного сообщества США. Газета утверждает, что содержащиеся в документе сведения могут "добавить веса нарастающим призывам к проведению более масштабного расследования" происхождения инфекции. Бывший госсекретарь США в администрации экс-президента Дональда Трампа Майкл Помпео настаивал на том, чтобы власти КНР дали пояснения по якобы имевшим место осенью 2019 года - "до первого установленного случая" инфицирования новым коронавирусом - заболеваниям сотрудников Уханьского института вирусологии.
Согласно данным, которые приводит газета, "в ноябре 2019 года три исследователя из Уханьского института вирусологии болели настолько тяжело, что вынуждены были лечиться в стационаре". При этом The Wall Street Journal не утверждает, что ученые болели непосредственно COVID-19 [вызываемое коронавирусом заболевание], и признает "сходство некоторых симптомов" этого заболевания и сезонного гриппа.
"Тем не менее информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна", - подчеркивает издание. The Wall Street Journal обращает внимание на то, что данные о точном числе переболевших сотрудников института, а также времени их болезни появились непосредственно перед открывающейся в понедельник в Женеве 74-й Всемирной ассамблеей здравоохранения, члены которой обсудят борьбу с пандемией.
Газете удалось заручиться комментарием Министерства иностранных дел КНР, представитель которого заявил изданию, что "США продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории". При этом в китайском внешнеполитическом ведомстве задались вопросом о том, "действительно ли США озабочены отслеживанием источника [возникновения вируса] или пытаются отвлечь таким образом внимание".
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