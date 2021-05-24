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The Guardian: иранский завод, на котором произошел взрыв, производил беспилотники

08:55 24.05.2021 Источник: NEWSru.co.il

По информации The Guardian, на заводе в иранской провинции Исфахан, на котором ранее произошел взрыв, выпускались беспилотные летательные аппараты.

Власти Ирана ранее сообщили, что взрыв, в результате которого пострадали девять рабочих, произошел на нефтехимическом заводе. При этом о причинах взрыва не сообщалось.

При этом The Guardian отмечает, что взрыв на предприятии произошел спустя несколько дней после того, как Израиль обвинил Иран в поставке беспилотников ХАМАСу.

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