The Guardian: иранский завод, на котором произошел взрыв, производил беспилотники
08:55 24.05.2021 Источник: NEWSru.co.il
По информации The Guardian, на заводе в иранской провинции Исфахан, на котором ранее произошел взрыв, выпускались беспилотные летательные аппараты.
Власти Ирана ранее сообщили, что взрыв, в результате которого пострадали девять рабочих, произошел на нефтехимическом заводе. При этом о причинах взрыва не сообщалось.
При этом The Guardian отмечает, что взрыв на предприятии произошел спустя несколько дней после того, как Израиль обвинил Иран в поставке беспилотников ХАМАСу.
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