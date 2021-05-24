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В результате аварии на канатной дороге на севере Италии погибли 14 человек

09:20 24.05.2021 Источник: Эхо Москвы

По меньшей мере 14 человек погибли в результате аварии на канатной дороге на севере Италии. По данным агентства ANSA, 13 человек, в том числе двухлетний ребенок, погибли на месте.

Двоих детей в возрасте девяти и пяти лет госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже старший из них скончался. По данным газеты Corriere della Sera, состояние младшего оценивается как критическое.

Кабина с пассажирами сорвалась с троса накануне вблизи озера Маджоре. Она рухнула на крутой, поросший лесом склон. Спасательную операцию осложнила труднодоступность местности.  Эхо Москвы

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