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НОВОСТИ

Google подал иск к Роскомнадзору

09:32 24.05.2021 Источник: Коммерсант.ru

Google оспаривает требования Роскомнадзора по удалению 12 ссылок на «противоправный контент». Речь идет о ссылках на видео в YouTube, которые служба считает призывами участвовать в митингах в январе 2021 года. Компания впервые подала иск к ведомству, прежде она лишь выступала ответчиком в процессах.

Юристы связывают изменение стратегии с усилением давления властей на сервисы Google и полагают, что компания может продолжить разбирательства в международных судах.  Коммерсантъ

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