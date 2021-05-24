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Боррель призвал провести международное расследование инцидента с самолетом в Минске

10:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости проведения международного расследования инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

"Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в понедельник на сайте Совета ЕС.

По мнению Борреля, действия белорусских властей "создали риск для безопасности пассажиров и членов экипажа".

Глава европейской дипломатии также отметил, что произошедшая ситуация будет обсуждаться на саммите ЕС, который пройдет 24-25 мая в Брюсселе. "ЕС обдумает последствия этих действий, включая принятие мер против ответственных [за инцидент]", - заключил он.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, в воскресенье приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм- канала Nexta ("Нехта") Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В воскресенье вечером самолет вылетел из Национального аэропорта Минск и вскоре приземлился в Вильнюсе.

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