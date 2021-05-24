Глава новозеландского научного общества Синди Киро станет новым генерал-губернатором страны

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор королевского новозеландского научного общества Синди Киро станет новым генерал-губернатором страны в октябре текущего года. Об этом в понедельник сообщила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

"Назначение Синди [Киро] на пятилетний срок было одобрено королевой, и она вступит в должность [генерал-губернатора] в октябре", - сообщила глава новозеландского правительства в своем заявлении, указав, что Киро сменит Пэтси Редди, занимавшую пост генерал-губернатора Новой Зеландии с 28 сентября 2016 года.

Ардерн отметила, что в настоящее время Киро, руководившая несколькими научными и исследовательскими учреждениями в прошлом, сейчас занимает пост генерального директора новозеландского королевского научного общества Те Апаранги. "У нее также большой опыт работы в области здравоохранения и в сфере сотрудничества с общественными и добровольческими организациями", - отметила премьер- министр.