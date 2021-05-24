На Украине предложили изменить правила «Евровидения» из-за России
10:20 24.05.2021 Источник: Коммерсант.ru
Член профессионального жюри эстрадной песни «Евровидение-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил скорректировать правила оценки выступления представителей России и Украины. В этом году профессиональные жюри от России и Украины не поставили ни одного балла представителям друг друга.
«Оргкомитет "Евровидения" должен перенять опыт UEFA и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора»,— написал господин Кондратюк в колонке издания «Обозреватель». Он считает, что «музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда». Коммерсантъ
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