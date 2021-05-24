0
0
0
НОВОСТИ

На Украине предложили изменить правила «Евровидения» из-за России

10:20 24.05.2021 Источник: Коммерсант.ru

Член профессионального жюри эстрадной песни «Евровидение-2021» от Украины Игорь Кондратюк предложил скорректировать правила оценки выступления представителей России и Украины. В этом году профессиональные жюри от России и Украины не поставили ни одного балла представителям друг друга.

«Оргкомитет "Евровидения" должен перенять опыт UEFA и лишить Украину возможности оценивать выступления участников от страны-агрессора, а Россию — оценивать участника от Украины. Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора»,— написал господин Кондратюк в колонке издания «Обозреватель». Он считает, что «музыка может быть вне политики, музыканты и певцы — никогда».  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 24.05.2021
Глава новозеландского научного общества Синди Киро станет новым генерал-губернатором страны
0
65
10:00 24.05.2021
Боррель призвал провести международное расследование инцидента с самолетом в Минске
0
82
09:32 24.05.2021
Google подал иск к Роскомнадзору
0
129
09:20 24.05.2021
В результате аварии на канатной дороге на севере Италии погибли 14 человек
0
144
09:05 24.05.2021
Трое ученых Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года - WSJ
0
160
09:00 24.05.2021
Лидеры ЕС обсудят ситуацию с принудительной посадкой самолета в Минске
0
169
08:55 24.05.2021
The Guardian: иранский завод, на котором произошел взрыв, производил беспилотники
0
169
08:43 24.05.2021
С 1 июня в Израиле будут отменены все карантинные ограничения
0
198
08:37 24.05.2021
Правительство хочет ограничить доступ в Россию иностранным экосистемам
0
187
08:27 24.05.2021
В Великом Новгороде съезд муниципальных депутатов завершил свою работу в онлайн-режиме
0
234

Возврат к списку