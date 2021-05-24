В Белоруссии создана комиссия по расследованию посадки самолета Ryanair - Минтранс
11:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Белоруссии создали комиссию по расследованию обстоятельств посадки самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. Об этом сообщили в понедельник в министерстве транспорта и коммуникаций республики.
"Создана комиссия по расследованию ситуации. Обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.
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