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НОВОСТИ

В Белоруссии создана комиссия по расследованию посадки самолета Ryanair - Минтранс

11:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Белоруссии создали комиссию по расследованию обстоятельств посадки самолета Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс. Об этом сообщили в понедельник в министерстве транспорта и коммуникаций республики.

"Создана комиссия по расследованию ситуации. Обстоятельства будут обнародованы в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.

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