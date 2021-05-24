0
0
118
НОВОСТИ

Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею

11:05 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира из-за большого количества повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В ночь на понедельник "Вашингтон" проиграл "Бостону" со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 24.05.2021
Глава Ryanair считает, что на борту самолета с Протасевичем были сотрудники КГБ Белоруссии
0
0
12:00 24.05.2021
В России выявили 8 406 заразившихся коронавирусом за сутки
0
17
11:32 24.05.2021
Только 15% россиян готовы взять кредит на отпуск - исследование
0
73
11:20 24.05.2021
Лимит дохода для самозанятых при наличии у них детей предложили повысить
0
89
11:00 24.05.2021
В Белоруссии создана комиссия по расследованию посадки самолета Ryanair - Минтранс
0
134
10:32 24.05.2021
ТПП предложила ввести целевые выплаты нуждающимся для покупки продуктов
0
181
10:20 24.05.2021
На Украине предложили изменить правила «Евровидения» из-за России
0
230
10:05 24.05.2021
Глава новозеландского научного общества Синди Киро станет новым генерал-губернатором страны
0
181
10:00 24.05.2021
Боррель призвал провести международное расследование инцидента с самолетом в Минске
0
208
09:32 24.05.2021
Google подал иск к Роскомнадзору
0
273

Возврат к списку