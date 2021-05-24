Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею
11:05 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин не сможет сыграть за сборную России на чемпионате мира из-за большого количества повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В ночь на понедельник "Вашингтон" проиграл "Бостону" со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли.
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