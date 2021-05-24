Только 15% россиян готовы взять кредит на отпуск - исследование
11:32 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Только 15% россиян готовы взять кредит на отпуск. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".
"Всего 15% респондентов выразили готовность взять кредит для реализации своих отпускных планов", - говорится в исследовании.
При этом отмечается, что 31% опрошенных указали, что готовы взять в кредит до 50 тыс. рублей, а треть респондентов отметили до 100 тыс. рублей кредита на отпуск. До 150 тыс. рублей могут взять на отпуск 11% жителей России. Еще 9% участников исследования указали, что готовы занять у банков сумму до 200 тыс. рублей на реализацию отпускных планов, а 6% - до 250 тыс. рублей. Каждый десятый житель России готов взять в кредит на отпуск более 250 тыс. рублей.
Исследования сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в мае текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. респондентов старше 18 лет.
НОВОСТИ
- 12:30 23.05.2021
- Сербия получила от России танки и бронемашины в рамках военно-технической помощи
- 09:20 23.05.2021
- ВС РФ имеют мало общего с Greenpeace, но знают, что Арктика тает - NYT
- 09:00 23.05.2021
- Для Британии угрозой номер один является Россия - Минобороны Королевства
- 15:00 22.05.2021
- Военные Азербайджана и Турции провели совместные учения
- 17:40 21.05.2021
- Страны Балтии предполагают вместе купить системы залпового огня большой дальности
- 22:40 20.05.2021
- Кабинет безопасности Израиля одобрил одностороннее прекращение огня с Газой - ТВ
- 21:15 19.05.2021
- Военный блок ЕС будет тесно взаимодействовать с НАТО - Боррель
- 10:00 19.05.2021
- На Украине хотят приобрести аналог «Железного купола»
- 22:51 18.05.2021
- Открыт бюст основателю Тыла Вооруженных сил генералу армии Андрею Хрулёву
- 18:00 18.05.2021
- Военнослужащий погиб в Подмосковье при наезде автомобиля "Урал"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать