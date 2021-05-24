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Только 15% россиян готовы взять кредит на отпуск - исследование

11:32 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только 15% россиян готовы взять кредит на отпуск. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру".

"Всего 15% респондентов выразили готовность взять кредит для реализации своих отпускных планов", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что 31% опрошенных указали, что готовы взять в кредит до 50 тыс. рублей, а треть респондентов отметили до 100 тыс. рублей кредита на отпуск. До 150 тыс. рублей могут взять на отпуск 11% жителей России. Еще 9% участников исследования указали, что готовы занять у банков сумму до 200 тыс. рублей на реализацию отпускных планов, а 6% - до 250 тыс. рублей. Каждый десятый житель России готов взять в кредит на отпуск более 250 тыс. рублей.

Исследования сервиса "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проводилось в мае текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. респондентов старше 18 лет.

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