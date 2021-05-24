В России выявили 8 406 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 406. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 009 911, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,17%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 6 450. Всего уже выздоровели 4 624 212 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 319 против 357 днем ранее. Всего от инфекции умер 118 801 пациент. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,37%, следует из данных штаба.
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