Глава Ryanair считает, что на борту самолета с Протасевичем были сотрудники КГБ Белоруссии
12:05 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири утверждает, что на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Минске, находились сотрудники КГБ Белоруссии.
В интервью радиостанции "Ньюсток" в понедельник О'Лири заявил, что посадка самолета Ryanair, на котором летел разыскиваемый белорусскими властями сооснователь телеграм- канала Nexta Роман Протасевич, в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту была "актом спонсируемого государством пиратства".
"Я не могу говорить об этом подробнее, поскольку в настоящий момент данным вопросом занимаются власти Евросоюза и НАТО", - отметил О'Лири. "Кажется, целью властей [Белоруссии] было задержание журналиста и его компаньона. Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли также несколько сотрудников КГБ", - добавил он.
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