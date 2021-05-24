Ни один сотрудник Уханьского института вирусологии не болел COVID-19 - МИД КНР

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни один сотрудник Уханьского института вирусологии по меньшей мере до марта 2021 года не заразился коронавирусом. Как заявил в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, публикации в СМИ о том, что несколько ученых института лечились в стационаре в ноябре 2019 года еще до сообщения властями КНР о появлении тогда еще неизвестной болезни, не соответствуют действительности.

"23 марта этого года Уханьский институт вирусологии опубликовал заявление, что до 30 декабря 2019 года это учреждение не сталкивалось с коронавирусом нового типа", - сказал дипломат.

"Как говорилось в этом документе, до этого дня, то есть до 23 марта 2021 года, ни один сотрудник или учащийся института не заражался коронавирусной инфекцией. Не было ни одного случая. По этой причине, указанные вами сообщения о трех случаях заражения не соответствуют действительности", - добавил он.

При этом он не дал пояснений на дополнительный вопрос журналистов о том, лечились ли от каких-либо других болезней сотрудники Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года.

Газета "Уолл-стрит джорнэл" 23 мая сообщила о том, что, по данным разведки США, как минимум трое китайских ученых из Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года, что может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. Согласно неопубликованному докладу разведывательного сообщества США, "в ноябре 2019 года три исследователя из Уханьского института вирусологии болели настолько тяжело, что вынуждены были лечиться в стационаре". При этом "Уолл-стрит джорнэл" не утверждает, что ученые перенесли непосредственно COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), и признает "сходство некоторых симптомов" этой болезни и сезонного гриппа.