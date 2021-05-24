Жириновский назвал ошибочное решение Сталина во время ВОВ
12:32 24.05.2021 Источник: Газета.Ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ошибочное, по его мнению, решение руководителя СССР Иосифа Сталина в годы Великой отечественной войны. Своей позицией политик поделился в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам Жириновского «ошибочным» было требование к союзникам открыть второй фронт.
«Зачем он требовал открывать второй фронт? Требуй самолеты, танки, продовольствие, автомобили! Зачем ты торопишь их открывать второй фронт? <...> Мы бы раздолбали в пух и прах Германию, все оккупировали, вышли бы к Ла-Маншу, всех бы поставили на колени», – заявил глава ЛДПР.
Он также назвал Сталина «малограмотным» человеком, который «мешал генералам принимать правильные оперативные решения». Газета.Ru
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