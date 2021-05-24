Запад не должен быть шокирован инцидентом с самолетом Ryanair в Минске - Захарова
13:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада не должны быть шокированы случаем с бортом авиакомпании Ryanair.
"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим". Жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" ("Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку" - прим. ТАСС) давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали", - написала она в понедельник на своей странице на "Фейсбуке".
"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - подчеркнула Захарова.
НОВОСТИ
- 13:32 24.05.2021
- Песков не стал давать оценку ситуации с самолетом Ryanair
- 13:20 24.05.2021
- РФ доводит до Турции, что поощрение Киева по Крыму посягает на целостность России - Лавров
- 13:07 24.05.2021
- Доктор Румянцев: Обеспечение детей лекарствами - забота государства, а не родителей
- 13:05 24.05.2021
- В Казани эвакуировали четыре школы из-за сообщений о бомбе - источник
- 12:32 24.05.2021
- Жириновский назвал ошибочное решение Сталина во время ВОВ
- 12:20 24.05.2021
- Ни один сотрудник Уханьского института вирусологии не болел COVID-19 - МИД КНР
- 12:05 24.05.2021
- Глава Ryanair считает, что на борту самолета с Протасевичем были сотрудники КГБ Белоруссии
- 12:00 24.05.2021
- В России выявили 8 406 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:32 24.05.2021
- Только 15% россиян готовы взять кредит на отпуск - исследование
- 11:20 24.05.2021
- Лимит дохода для самозанятых при наличии у них детей предложили повысить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать