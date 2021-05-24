Запад не должен быть шокирован инцидентом с самолетом Ryanair в Минске - Захарова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада не должны быть шокированы случаем с бортом авиакомпании Ryanair.

"Шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Белоруссии "шокирующим". Жизнь "цивилизованных демократий" по траектории "quod licet Iovi, non licet bovi" ("Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку" - прим. ТАСС) давно не актуальна в связи с утратой некогда лидировавшими истинно лидерских качеств. Кровь и страдания миллионов по всему миру выбили из-под западных демагогов табуретку, с которой они проповедовали", - написала она в понедельник на своей странице на "Фейсбуке".

"Либо должно шокировать все: от принудительных посадок в Австрии самолета Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлета белорусского борта с активистом Антимайдана. Либо не должно шокировать аналогичное поведение других", - подчеркнула Захарова.