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В Казани эвакуировали четыре школы из-за сообщений о бомбе - источник

13:05 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре школы в Казани эвакуировали из-за сообщений о "минировании", на месте работают экстренные службы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"В Казани эвакуировали четыре школы: 8, 67, 71 и 161. На место выехали кинологи", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, из школ Казани вывели всех сотрудников и учащихся из-за сообщений, которые пришли на почту учебных заведений, где говорилось о "минировании" зданий.

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