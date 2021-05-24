РФ доводит до Турции, что поощрение Киева по Крыму посягает на целостность России - Лавров
13:20 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия предельно четко доводит до Турции мысль, что поощрение украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на целостность РФ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
"Если говорить об украинских делах, то на всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно четко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России", - сказал он.
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