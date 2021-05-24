Песков не стал давать оценку ситуации с самолетом Ryanair

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал давать оценку инциденту с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Как считает представитель Кремля, рассматривать ситуацию с точки зрения соответствия нормам должны международные авиационные структуры.

"Я, наверное, сразу оговорюсь: я не буду ничего комментировать по самолету Ryanair", - сказал он журналистам в понедельник.

Песков обратил внимание на то, что "существуют определенные международные авиационные правила". "И международные авиационные власти здесь должны давать какую- то оценку с точки зрения соответствия или не соответствия этим международным нормам, - заметил представитель Кремля. - Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу".