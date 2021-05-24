Полицейские обнаружили более 95 кг наркотиков в тайниках в лесу в трех регионах России
14:12 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полицейские обнаружили более 95 кг синтетических наркотиков, которые были спрятаны в том числе в лесных массивах в нескольких регионах России. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, на федеральной автодороге в Вельском районе Архангельской области полицейские остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин. Во время досмотра иномарки под обшивкой задних дверей обнаружено более 70 пакетов с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что это синтетические наркотики весом свыше 16,5 кг.
"При проведении дальнейших оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий были обнаружены тайники с крупными партиями наркотиков на территории лесных массивов Самарской, Московской и Орловской областей. Следствие предполагает, что вещества предназначались для сбыта в разных регионах страны бесконтактным способом посредством сети Интернет. Всего из незаконного оборота изъято свыше 95 кг синтетических наркотиков", - сказала она.
Волк добавила, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). "В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление возможных соучастников противоправной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается", - сказала Волк.
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