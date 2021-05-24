СК РФ поддерживает предложение ФСИН о замещении трудовых мигрантов осужденными

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет России поддержал предложение директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова активнее использовать осужденных в тех сферах, где обычно задействуют трудовых мигрантов. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"С точки зрения профилактики преступности с одной стороны и реализации целей наказания с другой стороны идея директора ФСИН России Александра Калашникова заменить на строительных и промышленных объектах рабочих-мигрантов трудом осужденных рациональна и заслуживает поддержки", - сказала она. Петренко пояснила, что законодатель допускает замену отдельным лицам наказания на принудительные работы, а это вполне отвечает смыслу гуманизации уголовно- исполнительной политики.