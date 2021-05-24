Боррель назвал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии "актом пиратства"
15:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair "актом пиратства". Соответствующее мнение глава дипломатии Евросоюза выразил в понедельник в интервью радиостанции "Онда серо".
"Это похищение, акт пиратства, совершенный государством, что является крайне серьезным [инцидентом]", - считает Боррель. По его словам, на намеченном саммите глав государств и правительств ЕС будет уделено "приоритетное внимание отношениям с Белоруссией".
Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta ("Нехта") Роман Протасевич. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. Вечером в тот же день самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.
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