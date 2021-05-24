Доходы Бастрыкина за год увеличились на 1,5 млн рублей
15:12 24.05.2021 Источник: Интерфакс
Председатель следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в прошлом году заработал более 14 млн рублей - на 1,5 млн рублей больше, чем годом ранее, доход его супруги снизился на 3,6 млн руб.
Согласно декларации о доходах, размещенной во вторник на сайте СК, доход Бастрыкина составил 14 млн 84 тыс. 371 рубль (в 2019 году - более 12,4 млн руб.), а его жены - 7 млн 826 тыс. 674 рубля (в 2019 году - более 11,4 млн).
Семья главного следователя России, включая несовершеннолетнего ребенка, имеет в собственности земельный участок площадью 3600 кв. м, жилой дом 257,4 кв. м и квартиру 216 кв. м. Кроме этого, в пользовании имеется квартира 224,4 кв. м, две дачи суммарной площадью 432,8 кв. м и два земельных участка более 8 тыс. кв. м.
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