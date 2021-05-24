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Госдума в 2020 году сэкономила почти 600 млн рублей

15:32 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума по итогам 2020 года вернула в бюджет почти 600 млн рублей, говорится в заключении комитета нижней палаты по контролю и регламенту.

"Неиспользованные бюджетные ассигнования по состоянию на 01.01.2021 г. составили 599 921 тыс. рублей (5,3% от утвержденных бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств) и возвращены в бюджет", - указывается в документе.

Отмечается, что экономия связана с "объективными причинами", возникшими вследствие пандемии коронавируса. Около 221 млн рублей было сэкономлено на оплате труда депутатов и их помощников. "Экономия лимитов бюджетных обязательств связана с наличием вакантных должностей, оформлением больничных листов, оформлением отпусков без сохранения заработной платы", - поясняется в заключении.

Порядка 276 млн рублей в совокупности сэкономлено на закупках товаров, работ и услуг, а также благодаря сокращению командировочных расходов и затрат на проведение ряда международных мероприятий. На 103 млн рублей удалось урезать расходы на межбюджетные трансферты.

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