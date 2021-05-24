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НОВОСТИ

Возобновление чартеров в Египет ожидается в ближайшее время - замглавы МИД РФ Богданов

16:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва рассчитывает, что возобновление чартерных рейсов между РФ и курортами Египта состоится в ближайшее время, но все зависит от ситуации с коронавирусом. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Мы надеемся, что в ближайшее время. Но все зависит еще от коронавирусной ситуации. Так-то, конечно, решение принято", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска чартеров в Египет.

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