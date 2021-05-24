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НОВОСТИ

В МИД РФ назвали несерьезными обвинения Госдепа США, что РПЦ находится на особом положении

16:12 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвинения США в том, что Русская православная церковь (РПЦ) находится на особом положении являются несерьезными. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии посла по особым поручениям МИД РФ Геннадия Аскальдовича в связи с докладом Комиссии США по свободе верующих и ежегодным докладом Госдепартамента.

"Звучат обвинения в том, что Русская православная церковь находится на каком-то "особом положении". А это уже совсем несерьезно! Из года в год снова приходится разъяснять, что РПЦ - это крупнейшая в России религиозная организация, действующая в том числе в очень широком спектре социальной сферы и, не будем забывать, во многом сформировавшая идентичность нашей страны", - отмечается в комментарии.

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