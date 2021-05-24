Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Белоруссии
16:32 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Литва прекращает прием в своих аэропортах самолетов, осуществляющих полеты через воздушное пространство Белоруссии. Решение об этом было принято в понедельник на внеочередном заседании правительства.
"Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Белоруссии", - отмечается в постановлении. Кабмин также запретил вылет из литовских аэропортов самолетов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны.
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, решение вступает в силу с 03:00 25 мая по местному времени.
НОВОСТИ
- 16:12 24.05.2021
- В МИД РФ назвали несерьезными обвинения Госдепа США, что РПЦ находится на особом положении
- 16:00 24.05.2021
- Возобновление чартеров в Египет ожидается в ближайшее время - замглавы МИД РФ Богданов
- 15:32 24.05.2021
- Госдума в 2020 году сэкономила почти 600 млн рублей
- 15:12 24.05.2021
- Доходы Бастрыкина за год увеличились на 1,5 млн рублей
- 15:00 24.05.2021
- Боррель назвал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии "актом пиратства"
- 14:59 24.05.2021
- Сбербанк поможет клиентам перевести деньги из Казахстана в Китай
- 14:34 24.05.2021
- Олег Леонов: браслеты безопасности помогут при поиске людей с аутизмом
- 14:32 24.05.2021
- СК РФ поддерживает предложение ФСИН о замещении трудовых мигрантов осужденными
- 14:12 24.05.2021
- Полицейские обнаружили более 95 кг наркотиков в тайниках в лесу в трех регионах России
- 14:00 24.05.2021
- Лукашенко утвердил изменения в законе, ужесточающие требования для СМИ - БелТА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать