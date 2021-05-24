Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Белоруссии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литва прекращает прием в своих аэропортах самолетов, осуществляющих полеты через воздушное пространство Белоруссии. Решение об этом было принято в понедельник на внеочередном заседании правительства.

"Запрещено прибытие в аэропорты Литвы самолетов, маршрут полета которых проходит через воздушное пространство Белоруссии", - отмечается в постановлении. Кабмин также запретил вылет из литовских аэропортов самолетов, которые в полете намерены пересечь воздушное пространство соседней страны.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса, решение вступает в силу с 03:00 25 мая по местному времени.