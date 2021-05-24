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Роскомнадзор не исключил замедления сервисов Google из-за неудаления запрещенного контента

17:12 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент и не удаляет от 20 до 30% ссылок на него. Роскомнадзор не исключает замедление трафика сервисов компании, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", - сообщили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.

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