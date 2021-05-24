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Власти индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявили "черную плесень" эпидемией

17:32 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство индийской союзной территории Джамму и Кашмир в понедельник объявило мукормикоз ("черную плесень") эпидемией.

Как сообщает газета "Таймс оф Индиа", в соответствии с этим решением лечение опасного грибкового заболевания мукормикоз должно осуществляться в соответствии с индийским Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года, предусматривающим особые меры борьбы с распространением эпидемий.

"Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований", - заявило Управления здравоохранения Джамму и Кашмира.

В связи с распространением "черной плесени" правительство Индии на прошлой неделе призвало все регионы страны объявлять это заболевание эпидемией. К настоящему времени, кроме Джамму и Кашмира, данной рекомендации центральных властей последовали штаты Раджастхан и Телангана.

На западе Индии, в штатах Гуджарат и Махараштра, к настоящему времени зафиксированы более 4 тыс. заразившихся мукормикозом. По официальным данным, общее число заразившихся этой инфекцией в Индии оценивается в 8 848 человек. От нее особенно сильно пострадали штаты Гуджарат, Махараштра, Андхра-Прадеш, Раджастхан и Карнатака.

Как указывают специалисты, мукормикоз диагностируют у тех пациентов с коронавирусной инфекцией, которые находились в отделении интенсивной терапии и в течение долгого времени получали стероиды или кислородную поддержку. Это заболевание также встречается у диабетиков, получающих большие дозы стероидов в течение длительного времени.

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