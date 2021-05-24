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НОВОСТИ

МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года

18:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел РФ опубликовало информацию о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений России и США по состоянию на 1 марта 2021 года.

Согласно документу, Россия обладает 517 единицами развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков, США - 651. Также у РФ 1 456 единиц боезарядов на развернутых МБР, на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками, у США - 1 357. Развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков в распоряжении России 767, в распоряжении США - 800.

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