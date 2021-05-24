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Белорусский МиГ-29 не вынуждал борт Ryanair разворачиваться у госграницы - командующий ВВС

18:40 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дежурный экипаж МиГ-29 ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии не принуждал гражданский лайнер Ryanair разворачиваться у госграницы республики с Литвой и идти на посадку в Минск. Об этом заявил на брифинге в понедельник командующий ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Игорь Голуб.

"Оперативному дежурному центрального командного пункта ВВС и ПВО команда от диспетчера аэропорта Минск-2 поступила в 12:48. Ровно через минуту после того, как командир экипажа [самолета Ryanair] принял решение [идти на посадку] на аэродром Минск-2. Все материалы объективного контроля задокументированы. В 13:04 экипаж [военного самолета] только оторвал колеса от взлетно-посадочной полосы. То есть ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь, как прошла информация в различных источниках, не было. Самолет уже следовал на посадку", - уточнил командующий.

По его словам, "говорить о том, что действиями дежурного экипажа был прекращен полет данного воздушного судна и он [самолет Ryanair] принудительно совершил посадку <...>, неправомерно".

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