Президент Боливии привился от коронавируса вакциной "Спутник V"
22:00 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Боливии Луис Арсе в понедельник привился от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V". Об этом сообщает Боливийское информационное агентство.
"<...> Полагаю, что это станет сигналом для населения, чтобы они обратились в прививочные центры. Кто этого еще не сделал - за первой дозой, а тем, кому пора сделать второй укол, - за второй", - приводит агентство слова главы государства.
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