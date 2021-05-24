Почти четверть россиян стали реже курить после отмены режима самоизоляции - исследование
20:00 24.05.2021 Источник: РБК
Почти четверть опрошенных россиян (24%) стали реже курить после отмены режима самоизоляции и снятия карантинных ограничений, говорится в исследовании сервиса по поиску работу Superjob (есть у РБК).
В опросе, проводившемся с 5 апреля по 13 мая, участвовали 1,6 тыс. респондентов из всех округов. Опрошенные — экономически активное население старше 18 лет, все курящие.
Во время самого карантина 14% опрошенных россиян отмечали, что курят больше, чем до пандемии. Однако после отмены режима самоизоляции чаще курить стали лишь 5% респондентов. Большинство опрошенных (60%) не изменили своих привычек и курят столько же.
При этом по сравнению с 2008 годом россияне стали курить меньше, говорится в исследовании. Это касается и как тех, кто планирует бросить, так и тех, кто не собирается этого делать.
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