Почти четверть россиян стали реже курить после отмены режима самоизоляции - исследование

20:00 Источник: РБК

Почти четверть опрошенных россиян (24%) стали реже курить после отмены режима самоизоляции и снятия карантинных ограничений, говорится в исследовании сервиса по поиску работу Superjob (есть у РБК).

В опросе, проводившемся с 5 апреля по 13 мая, участвовали 1,6 тыс. респондентов из всех округов. Опрошенные — экономически активное население старше 18 лет, все курящие.

Во время самого карантина 14% опрошенных россиян отмечали, что курят больше, чем до пандемии. Однако после отмены режима самоизоляции чаще курить стали лишь 5% респондентов. Большинство опрошенных (60%) не изменили своих привычек и курят столько же.

При этом по сравнению с 2008 годом россияне стали курить меньше, говорится в исследовании. Это касается и как тех, кто планирует бросить, так и тех, кто не собирается этого делать.