0
0
90
НОВОСТИ

Почти четверть россиян стали реже курить после отмены режима самоизоляции - исследование

20:00 24.05.2021 Источник: РБК

Почти четверть опрошенных россиян (24%) стали реже курить после отмены режима самоизоляции и снятия карантинных ограничений, говорится в исследовании сервиса по поиску работу Superjob (есть у РБК).

В опросе, проводившемся с 5 апреля по 13 мая, участвовали 1,6 тыс. респондентов из всех округов. Опрошенные — экономически активное население старше 18 лет, все курящие.

Во время самого карантина 14% опрошенных россиян отмечали, что курят больше, чем до пандемии. Однако после отмены режима самоизоляции чаще курить стали лишь 5% респондентов. Большинство опрошенных (60%) не изменили своих привычек и курят столько же.

При этом по сравнению с 2008 годом россияне стали курить меньше, говорится в исследовании. Это касается и как тех, кто планирует бросить, так и тех, кто не собирается этого делать.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 24.05.2021
В РФ выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса - эпидемиолог
0
79
19:20 24.05.2021
Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения Украины с Белоруссией
0
187
18:40 24.05.2021
Белорусский МиГ-29 не вынуждал борт Ryanair разворачиваться у госграницы - командующий ВВС
0
273
18:00 24.05.2021
МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
0
300
17:32 24.05.2021
Власти индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявили "черную плесень" эпидемией
0
290
17:12 24.05.2021
Роскомнадзор не исключил замедления сервисов Google из-за неудаления запрещенного контента
0
309
17:07 24.05.2021
Петр Толстой: Попросил Сергея Собянина поддержать проект нового ФОКа в Выхино-Жулебино
0
282
17:00 24.05.2021
Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке - AP
0
294
16:32 24.05.2021
Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Белоруссии
0
357
16:12 24.05.2021
В МИД РФ назвали несерьезными обвинения Госдепа США, что РПЦ находится на особом положении
0
355

Возврат к списку