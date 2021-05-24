В РФ выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса - эпидемиолог
20:40 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса было выявлено в России. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше", - сказал он.
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