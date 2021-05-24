0
0
0
НОВОСТИ

В РФ выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса - эпидемиолог

20:40 24.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса было выявлено в России. Об этом сообщил журналистам в понедельник заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Официально было выявлено 14 случаев индийского штамма коронавируса в России, возможно, уже больше", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 24.05.2021
Почти четверть россиян стали реже курить после отмены режима самоизоляции - исследование
0
134
19:20 24.05.2021
Зеленский поручил подготовить решение о прекращении авиасообщения Украины с Белоруссией
0
187
18:40 24.05.2021
Белорусский МиГ-29 не вынуждал борт Ryanair разворачиваться у госграницы - командующий ВВС
0
273
18:00 24.05.2021
МИД РФ опубликовал данные о количестве СНВ РФ и США по состоянию на 1 марта 2021 года
0
300
17:32 24.05.2021
Власти индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявили "черную плесень" эпидемией
0
290
17:12 24.05.2021
Роскомнадзор не исключил замедления сервисов Google из-за неудаления запрещенного контента
0
309
17:07 24.05.2021
Петр Толстой: Попросил Сергея Собянина поддержать проект нового ФОКа в Выхино-Жулебино
0
282
17:00 24.05.2021
Ракета ударила близ авиабазы с американскими военными в Ираке - AP
0
294
16:32 24.05.2021
Литва запретила прием самолетов, пересекающих воздушное пространство Белоруссии
0
357
16:12 24.05.2021
В МИД РФ назвали несерьезными обвинения Госдепа США, что РПЦ находится на особом положении
0
355

Возврат к списку